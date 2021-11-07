Пашинян заявил, что формат "3+3" может быть интересен Армении

ЕРЕВАН, 7 ноября. /ТАСС/. Формат "3+3" интересен армянской стороне точно так же, как и другие региональные проекты, если он не подменяет собой уже существующие форматы. Об этом армянский премьер-министр Никол Пашинян в воскресенье заявил в интервью Общественному телевидению Армении.

"Формат "3+3" интересен Армении, как и любой другой региональный проект, если он не подменяет собой другие уже существующие форматы. Если этот проект привнесет новую повестку, то он интересен. Обсуждать же в его рамках ту повестку, которая обсуждается, например, в рамках минской группы или рабочей группы по разблокировке коммуникаций, не имеет смысла", - сказал Пашинян.

Глава армянского кабмина добавил, что в программе правительства региональное сотрудничество отмечено как одно из важнейших основ и Армения изначально заинтересована в любых проектах, которые открывают потенциал региона.

С инициативой о шестистороннем формате сотрудничества по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в Закавказье ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган. Иран приветствовал эту идею, заверив в готовности содействовать шагам по укреплению мира в регионе. Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, российская сторона работает с коллегами из Армении, а также рассчитывает, что и Грузия выскажет заинтересованность в создании такого механизма. Вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани заявил, что Тбилиси должен быть представлен в новом переговорном формате хоть каким-то образом, несмотря на существующие разногласия с Россией.