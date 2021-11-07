Белоруссия ожидает в ближайшее время поставки из России второй партии БТР-82А

МИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Белоруссии в ближайшее время получат из России второй батальонный комплект бронетранспортеров БТР-82А. Об этом сообщил в воскресенье первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил республики Игорь Король в эфире телеканала СТВ.

"Мы получили один батальонный комплект БТР-82А, который поступил на вооружение в 120-ю механизированную бригаду. В ближайший месяц поступит второй батальонный комплект такой же современной техники, он поступит в 6-ю механизированную бригаду", - сказал первый замглавы Генштаба.

Король добавил, что к середине будущего года на вооружение белорусской армии из РФ поступят многоцелевые ударные вертолеты. "Где-то к середине следующего года мы увидим новый вертолет", - сказал он.

Первая партия российских бронетранспортеров БТР-82А поступила в Белоруссию в конце сентября текущего года. БТР-82А - новейший российский образец колесной бронированной техники, принятый на вооружение Вооруженных сил Российской Федерации в 2013 году и пришедший на смену советскому БТР-80. Бронемашины такой модели также используются в армиях Азербайджана и Казахстана.