Гутерриш призвал не допустить дестабилизации в Ираке после покушения на премьера страны

ООН, 7 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал привлечь к ответственности организаторов покушения на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми и противостоять любым попыткам по дестабилизации ситуации в стране. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении официального представителя Гутерриша Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь решительно осуждает покушение на премьер-министра Ирака и призывает привлечь к ответственности виновных, - отметил Дюжаррик. - Генеральный секретарь призывает все иракские стороны проявлять максимальную сдержанность, отвергнуть любое насилие и попытки дестабилизации Ирака". Гутерриш подчеркнул важность поддержания всеми политическими игроками конституционного порядка, решения разногласий путем мирного и инклюзивного диалога.

Покушение на главу иракского правительства было совершено в ночь на воскресенье. Резиденция премьера, расположенная в хорошо укрепленной "зеленой зоне" Багдада, где находятся иностранные посольства и госучреждения, была атакована с помощью заминированных беспилотников. Премьер не пострадал, о чем сам сообщил в Twitter. В настоящее время он находится в безопасном месте, заявили в силовых структурах страны.