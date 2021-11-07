Глава Минторга США совершит первую официальную поездку в Азию с 15 по 18 ноября

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Министр торговли США Джина Раймондо с 15 по 18 ноября посетит Японию, Сингапур и Малайзию. Это будет ее первая официальная поездка в Азию с момента вступления в должность главы Минторга.

"Министр торговли Джина Раймондо с 15 по 18 ноября совершит свой первый официальный визит в Азию, она встретится с правительственными чиновниками и представителями бизнеса в Японии, Сингапуре и Малайзии. <...> Министр Раймондо посетит регионы Индийского и Тихого океанов, чтобы подтвердить нашу приверженность и укрепить наши экономические отношения с союзниками и ключевыми партнерами", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье Минторгом США. В рамках поездки Раймондо намерена, в частности, обсудить устойчивость цепей поставок, цифровую экономику и технологии, поддержку региональных инфраструктурных проектов.

"Восстановление союзов с нашими партнерами-единомышленниками - это ключевая часть нашей работы по укреплению глобальной конкурентоспособности Америки", - подчеркнула Раймондо, слова которой приводятся в сообщении.