СМИ: израильская разведка предотвратила серию атак на израильтян в странах Африки

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноября. /ТАСС/. Израильская служба внешней разведки "Моссад" предотвратила подготовку терактов против израильтян в Гане, Сенегале и Танзании, в которой были задействованы пять африканцев, якобы завербованных Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). С таким утверждением выступил в воскресенье 12-й канал израильского ТВ.

По его данным, основной целью готовившихся нападений должны были стать израильские туристы на сафари в Танзании, а также предприниматели в Гане и Сенегале. Пять предполагаемых исполнителей, которые все являются гражданами стран Африки, проходили подготовку в Ливане, утверждает канал, не называя источников.

В настоящий момент подозреваемые в подготовке терактов задержаны службами безопасности ряда африканских стран. Местные правоохранительные органы начали расследование.