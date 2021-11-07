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Бомбардировщик ВВС США совершил посадку на авиабазе во Франции

Как сообщили в ВВС Франции, это вариант регулярных тренировок, который укрепляет отношения внутри альянса

ПАРИЖ, 7 ноября. /ТАСС/. Бомбардировщик ВВС США Rockwell B-1 Lancer совершил посадку для дозаправки на военно-воздушной базе близ коммуны Истр на юге Франции. Об этом сообщил в воскресенье штаб воздушно-космических сил Франции.

"Бомбардировщик ВВС США был дозаправлен на 125-й авиабазе Истр в рамках [миссии] Bomber Task Force. Это уникальный вариант регулярных тренировок, который укрепляет отношения внутри альянса и позволяет быть готовым к действиям в любое время и в любом месте", - говорится в коротком сообщение в Twitter.

Самолет B-1, сконструированный с использованием технологии обеспечения малозаметности "стелс", начал поступать в войска в середине 1980-х годов. Согласно планам Пентагона, 17 таких бомбардировщиков должны быть списаны в текущем году.

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