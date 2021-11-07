Пашинян заявил, что пока нет договоренности о встрече 9 ноября

ЕРЕВАН, 7 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на данные момент нет никаких договоренностей о встрече 9 ноября.

"Могу сказать, что на данный момент на 9 ноября никаких встреч не запланировано", - сказал он в воскресенье в интервью Общественному ТВ Армении, отвечая на просьбу журналиста подтвердить "циркулирующие в СМИ сведения".

Глава армянского кабмина добавил, что Ереван "не избегает встреч". "Но нам важен их контекст, их символика, их потенциальный результат. Но мы не сторонники встреч, ради встреч", - сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация о запланированной на 9 ноября встрече лидеров Армении, России и Азербайджана - Никола Пашиняна, Владимира Путина и Ильхама Алиева, - которая может пройти в формате видеоконференции.