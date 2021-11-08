Байден раскритиковал прошедшие в Никарагуа выборы

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Президентские и парламентские выборы, прошедшие в Никарагуа, не соответствуют стандартам демократии, не являются "ни свободными, ни справедливыми". С таким утверждением выступил в воскресенье глава вашингтонской администрации Джо Байден.

По мнению американского лидера, голосование было постановочным. "То, что президент Никарагуа Даниэль Ортега и его жена, вице-президент Росарио Мурильо, организовали сегодня, было пантомимой", - говорится в письменном заявлении Байдена.

"Мы призываем режим Ортеги и Мурильо без промедлений предпринять шаги по восстановлению демократии в Никарагуа, немедленно и безоговорочно освободить несправедливо заключенных за выступления против злоупотреблений и за отстаивание права жителей Никарагуа голосовать на честных и справедливых выборах. Пока это не произойдет, США в тесной координации с другими членами международного сообщества будут использовать имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические и экономические инструменты, чтобы поддержать народ Никарагуа и привлечь к ответственности правительство Ортеги и Мурильо и тех, кто содействует его злоупотреблениям", - заявил Байден.

В воскресенье в Никарагуа прошли всеобщие выборы. Более 4,5 млн избирателей 6,5-миллионной страны голосовали за кандидатов на пост президента, вице-президента, депутатов Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Никарагуа и Центральноамериканского парламента. Помимо альянса во главе с "Сандинистским фронтом национального освобождения", от которого баллотируется в президенты действующий глава государства Ортега, в кампании участвуют еще шесть политических партий, включая одну региональную. Ход голосования сопровождали контролеры от всех политических сил, участвующих в выборах, и более 200 независимых наблюдателей среди прочего из России, Абхазии, Южной Осетии, США, Великобритании, Германии, Испании, Франции и стран Латинской Америки.

Наблюдатели от Южной Осетии ранее сообщили об отсутствии нарушений в организации процесса волеизъявления граждан. Как сообщил ТАСС глава делегации, председатель комитета парламента Республики Южная Осетия по законодательству, законности и местному самоуправлению Алан Габатты, "выборный процесс проходит по всем нормам избирательного законодательства".