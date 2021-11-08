СМИ: японский премьер назначит помощником сторонника санкций в отношении Китая

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида принял решение назначить на вновь создаваемый пост своего помощника по правам человека бывшего министра обороны Гэна Накатани, который выступает, в частности, за более активное использование санкций в отношении Китая. Глава правительства уже провел встречу с экс-главой военного ведомства и сообщил ему о своих намерениях, передало в понедельник информационное агентство Kyodo.

Приказ о назначении Накатани на новый пост, по этим данным, предполагается обнародовать 10 ноября, когда будет объявлено о составе нового кабинета премьера Кисиды.

Сам экс-министр обороны сообщил в понедельник журналистам, что будет давать рекомендации главе правительства на основе консультаций с МИД и экономическими ведомствами. По данным Kyodo, речь будет идти в первую очередь о выработке мер в отношении Китая в связи с проблемами, связанными с ситуацией в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Гэн Накатани сейчас в качестве сопредседателя возглавляет группу депутатов парламента Японии от правящей Либерально-демократической и оппозиционных партий, которая занимается разработкой законодательства, позволяющего вводить санкции против зарубежных стран, структур и отдельных лиц в связи с нарушениями прав человека. В настоящее время в Японии нет для этого юридической основы. В вопросе прав человека Токио обычно лишь исполняет резолюции Совета Безопасности ООН, однако не предпринимает каких-либо самостоятельных шагов. Япония - единственная страна в "Группе семи" (в нее входят также Великобритания, Италия, Канада, США, Франция и ФРГ), которая не имеет подобного законодательства.

Во многом поэтому Токио не стал присоединяться к санкциям, которые Соединенные Штаты и члены Евросоюза ввели в отношении Китая в связи с ситуацией в СУАР, сообщала ранее газета Nikkei. По ее данным, в парламенте Японии существует заметная поддержка в отношении попыток разработки подобного санкционного законодательства.