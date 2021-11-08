Опрос: бывший генпрокурор Южной Кореи лидирует среди кандидатов в президенты

СЕУЛ, 8 ноября. /ТАСС/. Кандидат на пост президента Республики Корея от основной оппозиционной партии "Гражданская сила", бывший генеральный прокурор страны Юн Сок Ёль значительно опережает по популярности кандидата от правящей Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мёна. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного 5-6 ноября агентством PNR по заказу СМИ.

По его данным, за Юн Сок Ёля готовы проголосовать 45,8% респондентов, а за Ли Чжэ Мёна - 30,3%. Разница в 15,5% существенно превышает возможную статистическую погрешность, которая составляет 3,1% при уровне достоверности в 95%.

На третьем месте по популярности находится Ан Чхоль Су из оппозиционной Народной партии, за которого готовы отдать голоса 4,7% респондентов. Далее следуют Сим Сан Чжон из Партии справедливости с 3,2% и независимый кандидат Ким Дон Ён с 0,9%.

По данным другого опроса, уровень одобрения политики президента Республики Корея Мун Чжэ Ина упал до самого низкого за полгода уровня, составив 34,2%.