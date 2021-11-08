В Азербайджане заявили о готовности к нормализации отношений с Арменией

БАКУ, 8 ноября. /ТАСС/. Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией и считает важным выполнение трехсторонних договоренностей по Карабаху. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД республики по случаю отмечаемого в Азербайджане 8 ноября дня победы в карабахской войне.

"Основу стратегии перспективного видения Азербайджана составляет обеспечение прочного мира, развития и прогресса. С устранением фактора оккупации своих территорий Азербайджан готов нормализовать отношения с Арменией на основе строгого соблюдения принципов международного права, в частности суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международных границ", - говорится в документе. В нем отмечается, что для обеспечения будущего мира и безопасности в регионе на данном этапе "важно в полной мере исполнить положения трехсторонних заявлений", подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России 9 ноября прошлого года и 11 января нынешнего года. "Азербайджан ожидает, что Армения адекватно отреагирует на предпринятые им шаги в этом направлении", - подчеркивается в заявлении.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. 11 января лидеры РФ, Армении и Азербайджана договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.