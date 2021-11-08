AFP: МВД Франции не исключает версию о теракте в связи с нападением на полицейских в Канне

ПАРИЖ, 8 ноября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Франции не исключает версию о теракте в связи с нападением на полицейский патруль в Канне. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники.

Инцидент произошел около 06:30 по парижскому времени (08:30 мск). Злоумышленник, личность которого в настоящий момент устанавливается, подошел к полицейской машине, припаркованной недалеко от центрального комиссариата Канна, после чего открыл дверь автомобиля и попытался ранить ножом сначала одного сотрудника полиции, а затем его напарника. Их коллега, дежуривший вместе с ними, в ответ на это применил оружие. Благодаря бронежилету полицейский, которого ударил ножом злоумышленник, не пострадал.

По данным AFP, нападавший во время атаки упоминал имя пророка. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что выезжает в Канн в связи с инцидентом.

Нападение было совершено всего за несколько дней до годовщины серии парижских терактов, которые были совершены террористами 13 ноября 2015 года. Тогда от рук боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), захвативших заложников в концертном зале "Батаклан" и напавших на посетителей кафе, погибли 130 человек. Более 430 человек были ранены.

В сентябре французский суд приступил к длительным слушаниям по делу о терактах.