В Польше заявили о подготовке штурма границы нелегалами с территории Белоруссии

"Очень тревожная информация с границы, - написал он в Twitter. - В Белоруссии, недалеко от границы с Польшей, собралась большая группа мигрантов. Они только что двинулись в сторону польской границы. Они попытаются массово пройти в Польшу". По его словам, в группе преобладают молодые мужчины. "Началась крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу", - добавил он.

Заместитель министра иностранных дел республики Петр Вавжик в эфире Польского радио в понедельник выразил мнение, что "с другой стороны есть желание вызвать крупный инцидент, желательно со стрельбой, со смертельным исходом". Представитель МИД заявил о готовности отразить попытку силового пересечения границы. "Мы готовы, и то, как это будет выглядеть, будет зависеть от другой стороны, потому что мы реагируем адекватно ситуации", - добавил он.

С начала 2021 года пересечь границу двух стран пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, систематически увеличивает число размещенных там военнослужащих (оно доведено до 10 тыс.) и строит на границе заграждение из колючей проволоки. Его в будущем планируется трансформировать в более надежную ограду высотой около 5 метров, оснащенную датчиками и другим необходимым оборудованием.

Варшава возлагает ответственность за происходящее на власти в Минске, подозревая их в намеренной переправке мигрантов через границу в Польшу, Литву и Латвию, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе. Погранслужба Польши заявляет о регулярных провокациях на границе и попытках прорыва через нее больших групп людей.