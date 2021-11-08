В Ираке заявили о ликвидации одного из главарей ИГ на западе страны

КАИР, 8 ноября. /ТАСС/. Подразделения разведслужбы Ирака уничтожили одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в пустыне провинции Анбар на западе страны. Об этом сообщил в понедельник иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на представителя командующего ВС республики Яхью Расула.

По его данным, спецоперация прошла в долинах Эль-Казаф и Джалабат, расположенных в пустыне Эр-Рутба в провинции Анбар. Сотрудники разведслужбы уничтожили Абу аль-Бараа, являющегося одним из главарей бандформирований ИГ, оставшихся после разгрома группировки. Кроме того, силовики разрушили три укрытия радикалов.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года занимавший тогда пост премьера Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ.

Однако силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, члены которого осуществляют нападения на сотрудников правопорядка, армию и мирных граждан.