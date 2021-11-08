Представитель "зеленых" в ФРГ заявил о разногласиях в ходе коалиционных переговоров

Шольц приводит СДПГ к победе на выборах в ФРГ, но канцлерство ему пока не гарантировано

"То, о чем я слышу, звучит не очень хорошо", - сказал он в опубликованном в понедельник интервью газете Süddeutsche Zeitung. По его словам, лишь по теме транспорта нужно согласовать "еще очень много вопросов". "Думаю, что все стороны должны осознать: если мы в ближайшие дни не достигнем единства по вопросам защиты климата, то будет угроза перевыборов", - сказал Херман.

По его словам, лучше продлить переговоры на несколько дней, чем довольствоваться "плохими компромиссами и размытыми формулировками в коалиционном соглашении".

Коалиционные переговоры между социал-демократами, "зелеными" и либералами о формировании нового правительства ФРГ начались 21 октября. Для обсуждения различных тем три партии создали 22 рабочие группы. Целью переговоров является формирование будущего правительства в срок до 10 декабря.

На прошедших 26 сентября парламентских выборах победила Социал-демократическая партия Германии, получив 25,7% голосов. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набрал всего 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории. Свободная демократическая партия получила 11,5% голосов, "Союз-90"/"зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.