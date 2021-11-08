Лидер Приднестровья прибыл в Москву обсудить двусторонние контакты

КИШИНЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский прибыл в понедельник в Москву, где планирует обсудить двусторонние контакты. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Приднестровско-российский диалог носит системный характер и поддерживается на различных уровнях. На минувшей неделе прорабатывали повестку в Тирасполе с думскими депутатами и послом России. Есть ряд вопросов, требующих дальнейшей детальной проработки и обсуждения с более широким кругом российских коллег. С этой целью нахожусь с рабочим визитом в Москве", - говорится в сообщении.

По словам Красносельского, он планирует находиться в Москве несколько дней. На прошлой неделе Тирасполь посетила делегация из РФ, в которую вошли зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, зампредседателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Марина Оргеева и член комитета по охране здоровья Андрей Горохов. Они обсудили в Тирасполе проекты поддержки соотечественников. Депутаты сообщили о формировании в Госдуме парламентской группы для контактов с регионом, где проживают свыше 200 тыс. российских граждан.

Приднестровская республика была провозглашена 2 сентября 1990 года на левобережье Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Это произошло на фоне всплеска национального движения в Молдавии, где пришедший к власти Народный фронт провозгласил курс на объединение с Румынией. После распада СССР в 1992 году конфронтация переросла в вооруженный конфликт, остановить который удалось благодаря российским миротворцам.

С 1993 года Кишинев и Тирасполь ведут переговоры об урегулировании конфликта в формате "5 + 2". В нем участвуют ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США.