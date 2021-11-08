ОДКБ создаст механизм регистрации многонациональных миротворческих контингентов для ООН

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Секретариат Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) совместно с Объединенным штабом и Департаментом операций по поддержанию мира ООН разработает механизм регистрации многонациональных миротворческих контингентов на базе координирующего государства. Об этом сообщил на открытии миротворческих учений стран ОДКБ "Нерушимое братство - 2021" в Татарстане начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"В настоящее время секретариатом ОДКБ совместно с Объединенным штабом и Департаментом операций по поддержанию мира ООН разрабатывается механизм регистрации миротворческих контингентов, сформированных на многонациональной основе, на базе координирующего государства. То есть решаются вопросы практического участия Коллективных миротворческих сил ОДКБ в миротворческих операциях, проводимых по мандату ООН", - сказал он.

Сидоров отметил, что в 2021 году были внесены изменения в документы ОДКБ, предусматривающие формирование "сводных миротворческих контингентов" для последующего направления в одну из миротворческих миссий ООН.

"Дальнейшее совершенствование состава миротворческих сил ОДКБ и их подготовка к выполнению задач по предназначению будет являться наиболее важным направлением развития системы коллективной безопасности организации в ближайшие годы", - уточнил он.

Совместные учения с Коллективными миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство - 2021" начались на полигоне Казанского высшего танкового командного училища 8 ноября. В практических действиях примут участие воинские контингенты России, Таджикистана, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении. Всего в учениях примут участие порядка 1,8 тыс. человек, представляющих вооруженные силы и правоохранительные органы стран - участниц ОДКБ. Военнослужащие задействуют порядка 300 единиц вооружения, в том числе восемь вертолетов Ми-8 и Ми-24 ЦВО.