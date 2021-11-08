Польша увеличила число охраняющих границу силовиков

ВАРШАВА, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Польши увеличили число охраняющих границу представителей силовых структур и готовы к наплыву нелегальных мигрантов из Белоруссии. Об этом заявил в понедельник в Twitter глава МВД республики Мариуш Каминьский.

"Мы ведем мониторинг ситуации в Кузнице уже несколько дней и готовы к любым сценариям. Жесткая защита границы - наш приоритет. Мы увеличили число сотрудников пограничной охраны, полицейских и солдат. Ждем в полной готовности", - написал министр.

В полную готовность оказывать военным и пограничникам поддержку приведены Войска территориальной обороны (ВТО) Польши - добровольческие формирования, созданные по примеру Национальной гвардии. Мобилизованы три бригады на востоке страны.

"Проверьте оборудование и средства связи, сообщите работодателям и близким", - указано в размещенном в Twitter сообщении ВТО.

Власти республики довели численность военнослужащих, помогающих охранять границу с Белоруссией, до 12 тыс.

"На границе несут службу уже более 12 тыс. солдат. Мы повысили уровень готовности войск территориальной обороны (добровольческие формирования, сформированные по образцу национальной гвардии - прим. ТАСС). Вместе со службами МВД мы готовы к обороне польской границы", - написал министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в Twitter.

В связи со сложившейся ситуацией правительство Польши приняло решение провести экстренное заседание кризисного штаба с участием премьер-министра Матеуша Моравецкого. Оно состоится в 13:00 по местному времени (15:00 мск).

Ранее в Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили о том, что около тысячи беженцев движутся по территории страны в направлении границы с Польшей. Эти действия в Варшаве называют попыткой массового силового пересечения границы.

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, и систематически увеличивает количество военнослужащих, задействованных для охраны границы, уже доведя их число до 10 тыс. Кроме того, на границе между странами по инициативе Варшавы появилось заграждение из колючей проволоки, которое планируют трансформировать в более надежную ограду высотой около 5 метров, оснащенную датчиками движения и другим оборудованием.