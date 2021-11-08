ФРГ выступила за единый ответ ЕС на ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Германия выступает за коллективный ответ ЕС на ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе, речь может идти как "о продлении санкций" против Минска, так и о помощи странам в защите внешних границ союза. Об этом заявила в понедельник представитель МИД ФРГ Андреа Зассе на брифинге в Берлине.

— гибридное оружие или нуждающиеся в помощи люди?

Мигранты на польско-белорусской границе — гибридное оружие или нуждающиеся в помощи люди?

"Мы, как и прежде, работаем над единой реакцией ЕС", - сказала она. По ее словам, мигрантов отправляют в сторону Польши "отчасти с принуждением". Дополнительных сведений она на этот счет не привела.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт со своей стороны назвал прибытие большого числа беженцев со стороны Белоруссии к Польше "гибридным нападением на одну из стран ЕС". "Европа будет совместно противодействовать этому", - отметил он.

В МВД Германии заявили, что видят сообщения об усилении потоков мигрантов, согласовывают действия с партнерами.

В Государственном пограничном комитете Белоруссии ранее сообщили о том, что около тысячи беженцев движутся в направлении границы с Польшей. Эти действия в Варшаве называют попыткой массового силового пересечения границы.