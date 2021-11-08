В Венесуэле заявили, что экстрадиция Сааба не приведет к прекращению диалога с оппозицией

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Экстрадиция гражданина Венесуэлы Алекса Сааба окажет влияние на диалог с венесуэльской оппозицией, но не приведет к его прекращению. Об этом заявил журналистам глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсиа.

"Это похищение не может не сказаться на динамике диалога с оппозицией, но это не значит, что диалог прекратится. Диалог продолжается", - заявил он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Глава МИД Венесуэлы также назвал задержание Сааба нарушением международного права и процедуры судебного разбирательства. "Это было задержание дипломатического представителя Венесуэлы, который участвовал в переговорах, это ключевой участник переговорного процесса", - подчеркнул он.

При этом Пласенсиа отметил, что правительство Венесуэлы по-прежнему стремится наладить диалог со всеми представителями оппозиции, включая самых радикальных. "Я уверен, что рано или поздно мы возобновим все усилия по обеспечению того, чтобы та оппозиция, которая встала на путь смерти, на путь разрушения, вернулась на здоровый путь конструктивного восстановления нашей страны", - сказал он.

Дело Сааба

Сааб был арестован 12 июня 2020 года в аэропорту имени Амилкара Кабрала на острове Сал в рамках совместной операции властей Кабо-Верде и Интерпола. Они действовали на основании международного ордера на арест, выданного США. Соединенные Штаты считают, что он занимался отмыванием денег из бюджета Венесуэлы через структуры в США.

Власти Венесуэлы выразили протест, указав, что Сааб имел дипломатический паспорт и обладал статусом специального посланника. Кроме того, Каракас заявил, что приостанавливает переговоры с оппозицией из-за экстрадиции Сааба. Правительство и оппозиция Венесуэлы начали 13 августа в Мексике переговоры при посредничестве Норвегии. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к диалогу.