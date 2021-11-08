Погранохрана Польши зафиксировала попытки силового пересечения границы мигрантами

ВАРШАВА, 8 ноября. /ТАСС/. Пограничная охрана Польши зафиксировала попытки силового пересечения границы группами нелегальных мигрантов, но пока им не удалось пройти на территорию республики. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила представитель пресс-службы погранохраны Эвелина Шчепаньская.

"Были силовые попытки перехода. Они постоянно происходят", - указала она, подчеркнув, что мигранты "пока не прошли на территорию Польши".

"Ситуация очень сложная. Мы имеем дело с большими агрессивно настроенными группами", - сказала Шчепаньская.

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в эфире Польского телевидения подтвердил, что часть мигрантов "уже пыталась пройти" на польскую территорию.

"Погранохрана остановила этих людей", - указал представитель польского правительства. "Эти люди перемещаются вдоль границы", - добавил он.

В Государственном пограничном комитете Белоруссии ранее сообщили о том, что около тысячи беженцев движутся в направлении границы с Польшей. Эти действия в Варшаве называют попыткой массового силового пересечения границы и утверждают, что эта акция организована властями Белоруссии.