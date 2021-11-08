Минск не исключает провокаций Польши для оправдания применения силы против беженцев

МИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет Белоруссии не исключает провокаций со стороны польских силовиков для оправдания применения силы в отношении беженцев. Об этом говорится в сообщении погранведомства, опубликованном в понедельник в Telegram-канале комитета.

"С учетом заявлений официальных лиц Польши о концентрации вооруженных сил и техники вблизи границы не исключаем провокационных действий польской стороны, направленных на оправдание применения физической силы и спецсредств в отношении беженцев", - отмечается в сообщении комитета.

В ведомстве пояснили, что подразделения органов пограничной службы в текущей ситуации действуют "в соответствии со складывающейся обстановкой и несут службу в усиленном режиме". "Проводимые мероприятия направлены в первую очередь на обеспечение безопасности в районе нахождения группы беженцев, недопущение провокаций и кризисных ситуаций", - уточнили в погранкомитете.

Отмечается, что "иностранцы, находящиеся вблизи границы с Польшей, заявляют о намерении попасть на территорию сопредельной страны и реализовать свое право на подачу прошений о предоставлении статуса беженца в ЕС". В Минске заверили, что "все эти люди, в том числе женщины и дети, не представляют угрозу безопасности и не ведут себя агрессивно". В Госпогранкомитете пояснили, что беженцы "самоорганизовались в такую многочисленную группу, чтобы исключить насильственное вытеснение польской стороной, а также привлечь внимание международной общественности к действиям Польши в части несоблюдения прав человека".

Ранее в Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили о том, что около тысячи беженцев движутся по территории страны в направлении границы с Польшей. Эти действия в Варшаве называют попыткой массового силового пересечения границы.