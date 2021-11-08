В афганской провинции Герат девочки вернулись к занятиям в средних школах

ТЕГЕРАН, 8 ноября. /ТАСС/. Власти северо-западной афганской провинции Герат разрешили девочкам посещать занятия в средних школах. Об этом сообщил в понедельник местный телеканал TOLO News со ссылкой на заявление избранного совета учителей.

По его сведениям, к занятиям допущены ученицы с 7-го по 12-й классы. Решение было принято совместно с департаментом образования региона. Отмечается, что обучение продолжат более 300 тыс. девочек.

После захвата в середине августа власти в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) и временного прекращения образовательного процесса занятия в школах возобновились 19 сентября, однако к ним были допущены только мальчики и преподаватели-мужчины. Позднее представитель движения и заместитель министра информации и культуры во временном правительстве талибов Забихулла Муджахид подчеркнул, что девочки будут допущены в школы только после того, как в них закончится подготовительная работа по разделению классов и распределению учителей.

Постепенно в ряде провинций Афганистана девочки начали возвращаться в школьные классы. Так, 5 октября занятия для них возобновились в некоторых школах для детей от 13 до 18 лет в провинции Кундуз. По информации телеканала, девочки также могут посещать школы в провинциях Балх и Джаузджан.