Боррель заявил, что ЕС не признает результаты выборов в Никарагуа

БРЮССЕЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Евросоюз не признает результаты прошедших в Никарагуа выборов. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Выборы, состоявшиеся в Никарагуа 7 ноября, прошли без демократических гарантий, и их результаты не имеют легитимности. Даниэль Ортега устранил всю заслуживающую доверия конкуренцию на выборах, лишив никарагуанский народ его права свободно избирать своих представителей, - отмечается в нем. - Целостность избирательного процесса была нарушена систематическим заключением под стражу, преследованием и запугиванием кандидатов в президенты, лидеров оппозиции, студенческих и сельских лидеров, журналистов, правозащитников и представителей бизнеса".

По словам Борреля, ЕС рассмотрит "все имеющиеся в его распоряжении инструменты для принятия дополнительных мер, в том числе тех, которые могут выходить за рамки индивидуальных ограничений".

В воскресенье в Никарагуа прошли всеобщие выборы. Более 4,5 млн избирателей 6,5-миллионной страны голосовали за кандидатов на пост президента, вице-президента, депутатов Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Никарагуа и Центральноамериканского парламента. Помимо альянса во главе с "Сандинистским фронтом национального освобождения", от которого баллотируется в президенты действующий глава государства Даниэль Ортега, в кампании участвовали еще шесть политических партий, включая одну региональную.

Ход голосования сопровождали контролеры от всех политических сил, участвующих в выборах, и более 200 независимых наблюдателей среди прочего из России, Абхазии, Южной Осетии, США, Великобритании, Германии, Испании, Франции и стран Латинской Америки.