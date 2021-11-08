Президент Армении считает, что российские миротворцы должны остаться в регионе навсегда

ЕРЕВАН, 8 ноября. /ТАСС/. Присутствие российских миротворцев в Карабахе крайне важно для поддержания мира в регионе, поэтому они должны оставаться там всегда. Такое мнение президент Армении Армен Саркисян высказал в опубликованном в понедельник интервью газете "Аргументы и факты", отвечая на вопрос о том, как долго может понадобиться присутствие миротворцев в Карабахе.

"Навсегда! Я не знаю, найдете ли вы правильное слово, чтобы перевести мою эмоцию. Российская армия десятилетия, столетия находится на этой территории. Ее присутствие крайне важно. То, что делают миротворцы, имеет огромное значение и для региональной политики, и для возможных переговоров о статусе Карабаха, о будущем этого региона, о том, чтобы завтра не было войны", - сказал президент Армении.

Саркисян высказал благодарность российским военнослужащим. "Наверное, мне нужно использовать этот случай и через вас сказать спасибо - это все-таки солдаты. Они могли бы спокойно служить на территории России, не имея головной боли, потому что кто может дать гарантии, что завтра у нас что-нибудь не случится", - сказал он.

Президент Армении также поблагодарил президента РФ Владимира Путина за принятие столь непростого решения.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

После ввода миротворцев ситуация в Карабахе стабилизировалась, десятки тысяч жителей Карабаха, оставивших свои дома во время боевых действий, вернулись назад с помощью миротворческого контингента.