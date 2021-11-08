СМИ: большинство беженцев на белорусско-польской границе хотят попасть в Германию

Как пишет агентство, один из молодых людей рассказал, что в группе около 1,5 тыс. человек, а конечная цель маршрута для многих - Германия. "Практически все мы курды. С нами дети, беременные женщины, нет воды, еды, теплых вещей. Но нас не пропускают через польскую границу", - приводит слова беженцев БелТА, отмечая, что некоторые люди делали по несколько попыток, но их возвращали назад польские военные. Мигранты просят, чтобы их показали "в Германии, во Франции, рассказали в Европе".

В понедельник утром большая группа беженцев с вещами двигалась по территории Белоруссии вдоль трассы к границе с Польшей. Власти Белоруссии сообщили, что иностранцы, находящиеся вблизи границы с Польшей, заявляют о намерении попасть на территорию сопредельной страны и реализовать свое право на подачу прошений о предоставлении статуса беженца в ЕС, они не представляют угрозу безопасности и не ведут себя агрессивно.

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, и систематически увеличивает количество военнослужащих, задействованных для охраны границы, уже доведя их число до 10 тыс. Кроме того, на границе между странами по инициативе Варшавы появилось заграждение из колючей проволоки, которое планируют трансформировать в более надежную ограду высотой около 5 м, оснащенную датчиками движения и другим оборудованием.