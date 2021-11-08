Венесуэла рассчитывает на поддержку России в борьбе против односторонних санкций

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Венесуэла остается одним из самых верных союзников России на международной арене и рассчитывает на поддержку Москвы в борьбе с применением односторонних санкций. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсиа на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Мы работаем над созданием группы, которая будет бороться с применением односторонних принудительных мер - санкций со стороны США и других стран и организаций, потому что использование односторонних принудительных инструментов бьет по простым людям и никоим образом не помогает добиться тех целей, которые заявляются при наложении таких санкций, в частности цели отстранения от власти неугодных правительств", - отметил он.

Глава венесуэльского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что в ходе переговоров стороны подтвердили свою приверженность многосторонним подходам и решительно высказались против попыток вмешательства в дела других государств. "Венесуэла была и остается самым верным союзником России в Латинской Америке и Карибском бассейне, - подчеркнул Пласенсиа. - Мы всегда вместе и рассчитываем на поддержку РФ на мировой арене и всех международных площадках".