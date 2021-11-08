Погранохрана Польши предотвратила массовую попытку нелегального пересечения границы

ВАРШАВА, 8 ноября. /ТАСС/. Пограничная охрана Польши предотвратила массовую попытку нелегального пересечения польско-белорусской границы агрессивно настроенной группой мигрантов. Об этом заявила в понедельник ТАСС пресс-секретарь Подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович.

"Была попытка разрушения забора", - отметила она. "Не дошло до нелегального пересечения границы, попытка пересечения границы была предотвращена", - сказала она.

"Эти люди по-прежнему находятся на линии границы, возможно попытаются пересечь ее вновь", - сказала Зданович. "Группы мигрантов перемещаются в разных местах", - указала она.

По ее словам, в основном, это агрессивно настроенные молодые мужчины.

Пограничная охрана опубликовала в Twitter видеозапись, на которой видна большая группа мигрантов, которые при помощи длинных бревен пытаются сломать забор из колючей проволоки. С польской стороны границы им противодействуют представители полиции в защитных шлемах и жилетах, представители погранохраны и вооруженных сил. На записи видно, что польские силовые структуры применяют газ.

Ранее власти Польши информировали, что охрана польской границы усилена в связи с сообщениями о стремлении нескольких сотен нелегальных мигрантов ее пересечь с территории Белоруссии. Пограничникам помогают 12 тыс. солдат, группа противодействия терроризму и полицейские. В правительстве Польши проходит заседание кризисного штаба.