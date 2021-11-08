ЛНР на минской площадке продолжит добиваться освобождения своего представителя в СЦКК

ЛУГАНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Делегация Луганской народной республики (ЛНР) намерена на очередном заседании Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе обсудить освобождение своего представителя в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК), а также механизм предотвращения подобных инцидентов. Об этом в понедельник заявили в Министерстве иностранных дел ЛНР.

"В центре внимания остается вопрос освобождения незаконно удерживаемого Украиной наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. В этом контексте на предстоящих заседаниях обсудят механизмы, исключающие повторение инцидента с захватом нашего наблюдателя в СЦКК", - цитирует сообщение агентство Луганскинформцентр.

В дипломатическом ведомстве отметили, что ЛНР на заседании будет добиваться от Украины подтверждения запрета на применение любых беспилотных летательных аппаратов. Если Киев не подтвердит эти обязательства, то Луганск будет добиваться от него заявления о прямом отказе выполнять одно из положений Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. Учитывая отказ Украины от сотрудничества с республиками Донбасса в рамках координационного механизма по предотвращению нарушений перемирия, такое заявление, считают в МИД ЛНР, будет равносильно полному отказу Киева от этих мер.

Делегация ЛНР также будет настаивать на рассмотрении обновленного проекта дорожной карты по урегулированию конфликта, предложенного республиками Донбасса.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы. Несмотря на договоренности, с конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе в очередной раз обострилась после захвата 13 октября украинскими спецслужбами сотрудника представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка.