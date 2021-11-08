СМИ: в Карабахе один человек погиб в результате стрельбы со стороны ВС Азербайджана

ЕРЕВАН, 8 ноября. /ТАСС/. Трое мирных жителей в Нагорном Карабахе получили ранения, один погиб в результате стрельбы в районе города Шуши со стороны ВС Азербайджана. Об этом в понедельник сообщает агентство "Арменпресс" со ссылкой на Службу нацбезопасности (СНБ) непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

"В Службу национальной безопасности Арцаха (НКР - прим. ТАСС) поступила информация о том, что около 15:00 (14:00 мск) на перекрестке возле города Шуши азербайджанская сторона обстреляла мирных жителей, проводивших работы на водопроводе. В результате обстрела трое граждан получили ранения, один человек умер", - говорится в сообщении.

Как уточнило ведомство, трое пострадавших получают медицинскую помощь, сотрудники СНБ и оперативные группы полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия по выяснению обстоятельств происшествия.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.