Глава Шотландии считает, что Джонсон может разрешить проведение референдума об отделении

ЛОНДОН, 8 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может поменять свое мнение о референдуме о независимости Шотландии и разрешить его проведение. Такое мнение высказала в понедельник первый министр Шотландии Никола Стерджен на пресс-конференции в онлайн-формате с иностранными журналистами.

"Люди в Шотландии должны иметь возможность высказаться, хотят они независимости или нет. Мир сильно изменился с 2014 года, когда состоялся [первый] референдум по этому вопросу. Кроме того, Шотландия не поддержала выход Великобритании из Европейского союза. Это демократический аргумент. Борис Джонсон говорит, что будет предпринимать действия, чтобы не допустить этого [проведения референдума], в том числе в суде. На мой взгляд, нужно провести демократический законный референдум, в противном случае независимости не добиться", - сказала она.

При этом Стерджен выразила мнение, что Джонсон может изменить свою позицию по референдуму о независимости в Шотландии. "Меня немного смущают высказывания о том, что Джонсон будет последовательно выступать против [референдума]. Он не был последователен по другим вопросам, почему он не может поменять мнение сейчас?" - подчеркнула глава региона, добавив, что британский премьер-министр, по ее мнению, "не имеет политических принципов".

Стерджен также отметила, что политические события в Шотландии могут использоваться другими странами в целях оказания влияния на происходящее. Как отметила первый министр, некоторые государства "пытаются активно распространять дезинформацию в социальных сетях", что представляет угрозу для "демократических процедур".

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. Не менее 55% его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном. Однако Шотландская национальная партия, обладающая большинством мест в местном парламенте, воспользовалась итогами общебританского референдума о дальнейшем членстве в Евросоюзе, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в целом, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод шотландским националистам для продвижения идеи нового референдума о независимости.

При этом ранее Стерджен заявила, что шотландские власти не намерены спешить с этим вопросом. По ее мнению, сперва Эдинбург планирует окончательно побороть пандемию коронавируса и сконцентрироваться на восстановлении экономики, пострадавшей в результате введения строгих противоэпидемических мер. Официальный Лондон, в свою очередь, последовательно заявляет, что не собирается давать Эдинбургу право провести референдум, считая, что шотландцы уже сделали свой выбор семь лет назад.