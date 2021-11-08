Президент Польши проведет консультации с правительством из-за ситуации на границе

ВАРШАВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда созвал совещание с представителями правительства республики в связи с миграционным кризисом на польско-белорусской границе. Об этом сообщило в понедельник в Twitter Бюро национальной безопасности (БНБ) страны.

"В связи с ситуацией на польско-белорусской границе президент Польши Анджей Дуда сегодня в 14:30 (16:30 мск) встретится в БНБ с премьером, министрами и руководителями служб", - говорится в сообщении.

Ранее в правительстве республики прошло заседание кризисного штаба.

Власти Польши информировали, что охрана польской границы усилена в связи с сообщениями о стремлении нескольких сотен нелегальных мигрантов ее пересечь с территории Белоруссии. Пограничникам помогают 12 тыс. солдат, группа противодействия терроризму и полицейские.

Пограничная охрана Польши опубликовала в Twitter видеозапись, на которой видна большая группа мигрантов, которые при помощи длинных бревен и кусачек пытаются сломать забор из колючей проволоки. С польской стороны границы им противодействуют представители полиции в защитных шлемах и жилетах, представители погранохраны и вооруженных сил. На записи видно, что польские силовые структуры применяют газ.

В польских регионах на границе с Белоруссией уже несколько месяцев действует чрезвычайное положение. Этот режим запрещает находиться на указанной территории посторонним, включая журналистов.