Мать Саакашвили сообщила, что его вывезли из тюрьмы на вертолете

Мать бывшего лидера Гиули Аласания, которая в течение дня добивалась встречи со своим сыном ранее заявила, что Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете, который вылетел в неизвестном направлении. По ее словам, она в течение дня добивалась встречи со своим сыном.

"Они [руководство тюрьмы] проигнорировали все, выкрали моего сына у нас перед глазами и куда-то забрали. <...> Факт в том, что недавно его вывезли на бронированных автомобилях, затем посадили в вертолет, но куда забрали, не знаю, посмотрим", - сказала Аласания.

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, об отношениях с которой незадолго до ареста сообщил Саакашвили, у себя на странице в Facebook в понедельник написала, что, по неподтвержденной информации, бывшего президента перевозят в военный госпиталь, расположенный в городе Гори. Представитель больницы сообщил грузинским журналистам, что их медучреждение приведено в полную готовность, однако не подтвердил, что вертолет с Саакашвили летит именно к ним.

Как сообщила личный врач бывшего президента Николоз Кипшидзе, консилиум врачей принял решение рекомендовать министерству юстиции Грузии доставить Саакашвили, объявившего голодовку, в медицинское учреждение.

"У нас состоялся консилиум. Консилиум единогласно принял решение о том, чтобы больной [Саакашвили] был незамедлительно доставлен в профильное медицинское учреждение", - сказал Кипшидзе. По его словам, врачи также обсудили результаты анализов бывшего президента. Некоторые параметры ухудшились, некоторые - все еще в норме.

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" в понедельник планирует провести в Тбилиси на площади Свободы акцию протеста с требованием госпитализировать Саакашвили в гражданскую клинику вместо тюремной больницы, куда предлагает Минюст.