США отправили на Украину два патрульных катера класса Island

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Власти США предоставили Украине два американских патрульных катера класса Island. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба посольства США на Украине.

"Эти катера являются частью помощи в сфере безопасности объемом около $2,5 млрд, которую США предоставляют Украине с 2014 года. Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость ее ВМС с НАТО", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе министерства обороны Украины, катера проходили в США соответствующее техническое обслуживание и довооружение. "Это катера Береговой охраны США, которые в дальнейшем расширят боевые возможности ВМС Украины <...> в Азово-Черноморском регионе", - сообщили в Минобороны.

Ранее посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова сообщила, что в ноябре флот республики получит три катера класса Island.

В 2018 году Украина уже получила два таких катера, которые носят названия "Славянск" и "Старобельск".