СМИ: Прага не допустит участия "недемократических стран" в инфраструктурных проектах

ПРАГА, 8 ноября. /ТАСС/. Программа нового правительства Чехии, которое сформирует либеральная коалиция, предусматривает отстранение "недемократических государств" от участия в проектах, связанных с ключевой инфраструктурой страны. Об этом сообщило в понедельник сетевое издание "Список".

"Мы не допустим, чтобы недемократические государства имели доступ к ключевой инфраструктуре Чешской Республики", - цитирует издание документ. Портал отмечает, что этот принцип будет касаться таких случаев, как строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы", участвовать в котором ранее запретили компаниям из России и Китая.

МИД РФ в сентябре назвал это решение дискриминационным и политизированным, подчеркнув, что оно противоречит "экономической логике" и наносит ущерб интересам "профильного чешского бизнеса".

Газ, права человека и военные расходы

В программном заявлении новых властей Чехии подчеркивается заинтересованность в наращивании импорта природного газа. "Увеличение его доли [среди других источников энергии] не должно стать для нас геополитической угрозой", - говорится в документе. С этой целью Чехия намерена диверсифицировать поставки газа.

Новое правительство, которое должен возглавить председатель Гражданской демократической партии (ГДП) Петр Фиала, объявило о возвращении к политике первого президента Чешской Республики Вацлава Гавела (1993-2003). Она ориентирована на защиту гражданских свобод и прав человека на международной арене.

При этом будущий кабмин намерен увеличить военные расходы республики до уровня 2% ВВП, что соответствует требованиям союзников по НАТО. Внешняя политика Чехии будет формироваться с учетом позиций Североатлантического альянса и НАТО.