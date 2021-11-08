Госпогранкомитет Белоруссии назвал ситуацию на границе с Польшей крайне напряженной

МИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Ситуация на белорусско-польской границе остается крайне напряженной, на линии границы перед польскими заграждениями находятся более двух тысяч беженцев. Об этом сообщил в понедельник Госпогранкомитет Белоруссии.

"Перед польскими заграждениями на линии границы находятся более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей", - отмечается в сообщении в телеграм-канале комитета.

Беженцы начали разрушать заграждения на границе с Польшей после применения польскими силовиками спецсредств, сообщил Госпогранкомитет Белоруссии.