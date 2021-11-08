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США рассчитывают на успех талибов в борьбе против ответвления ИГ в Афганистане

По словам спецпредставителя США по Афганистану Томаса Уэста, в стране обеспокоены ростом количества атак "ИГ в Хорасане"

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают на успех радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в борьбе против группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом заявил в понедельник спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст на телефонном брифинге для журналистов.

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"Что касается того, как мы рассматриваем террористическую угрозу в Афганистане, мы хотим, чтобы талибы добились успеха в борьбе с "ИГ в Хорасане". Я думаю, что они предпринимают очень энергичные усилия против этой группировки", - отметил Уэст, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента.

По его словам, США "обеспокоены ростом количества атак "ИГ в Хорасане", и хотят, чтобы "талибы успешно боролись с ними". "Что касается других группировок, то [террористическая сеть] Аль-Каида (запрещена в РФ - прим. ТАСС) по-прежнему присутствует в Афганистане, что нас очень беспокоит. И это вопрос, который постоянно волнует нас в нашем диалоге с "Талибаном", - подчеркнул спецпредставитель США.

На прошлой неделе возле здания больницы, расположенной в столичном квартале Вазир-Акбар-Хан, где также находятся иностранные диппредставительства, прогремела серия взрывов. Медицинское учреждение, принадлежащее Минобороны Афганистана, рассчитано на 400 мест и является одним из крупнейших в стране. Погибли не менее 25 человек, около 40 получили ранения. По данным афганских СМИ, атака была совершена боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане".

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