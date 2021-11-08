CNN: США предъявят россиянину и украинцу обвинения в киберпреступлениях

ТАСС, 8 ноября. Власти США планируют предъявить гражданину Украины Ярославу Васинскому и гражданину РФ Евгению Полянину обвинения в кибервымогательстве. Об этом в понедельник сообщила телекомпания CNN.

По ее данным, оба подозреваемых являются членами организации REvil. Как ожидается, их обвинят в сговоре с целью совершения мошенничества и отмывания денег.

Как отмечает CNN, в рамках расследования правоохранительные органы конфисковали 6 млн долларов, которые должны были получить хакеры в качестве выкупа.