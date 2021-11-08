Премьер Эстонии заявила об усилении гибридной атаки Белоруссии на границы ЕС

ТАЛЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в понедельник назвала опубликованные в интернете видеозаписи, на которых видны мигранты на границе Белоруссии и Польши, свидетельством усиления гибридной атаки Минска на ЕС.

"Очень тревожные видео из Белоруссии - массы людей вытесняются к границе Польши, - написала она в Twitter. - [Президент Белоруссии Александр] Лукашенко усиливает свою гибридную атаку на границу ЕС и НАТО, серьезно нарушая международное право".

Пограничная охрана Польши опубликовала в Twitter видеозапись, на которой видна большая группа мигрантов, которые с помощью длинных бревен и кусачек пытаются прорвать ограду из колючей проволоки. С польской стороны им противодействуют представители полиции в защитных шлемах и жилетах, представители погранохраны и вооруженных сил. На записи видно, что польские силовые структуры применяют газ.