Власти Польши опасаются провокаций военного характера на границе с Белоруссией

ВАРШАВА, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Польши опасаются эскалации напряженности и провокаций военного характера на границе с Белоруссией на фоне текущего миграционного кризиса. Об этом заявил в понедельник на брифинге пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

"Мы имеем дело с провокациями со стороны белорусских силовиков и лиц, которые с ними связаны, включая ситуации наведения оружия, так называемой слепой стрельбы", - сказал Мюллер. По его словам, польским пограничникам бывает сложно определить, какой характер носит тот или иной выстрел.

"Мы предполагаем, что на польской границе может в ближайшее время дойти до эскалации действий такого типа, которые будут носить военный характер. Мы этого опасаемся. Такие действия, такие провокации с белорусской стороны могут появиться", - указал он.

"Использование оружия - последнее, что мы хотим делать", - заверил представитель польского правительства.

Ситуация на границе

Ранним утром в польских СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что на белорусской стороне границы в сторону Польши перемещается насчитывающая несколько тысяч человек группа мигрантов. Польские власти информировали, что усилили охрану границы, где, помимо пограничников, сейчас несут службу военные и полицейские.

Днем дошло до первых попыток силового пересечения польско-белорусской границы нелегальными мигрантами. Пограничная охрана опубликовала в Twitter видеозапись, на которой видна большая группа мигрантов, которые при помощи длинных бревен и кусачек пытались прорвать ограждение из колючей проволоки. С польской стороны границы им противодействовали представители полиции с щитами в защитных шлемах и жилетах, представители погранохраны и вооруженных сил. На записи видно, что польские силовые структуры применяли газ. Пока все попытки вторжения в Польшу удается предотвращать.

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, и систематически увеличивает количество военнослужащих, задействованных для охраны границы, доведя их число уже до 12 тыс. Кроме того, на границе между странами по инициативе Варшавы появилось заграждение из колючей проволоки, которое планируют трансформировать в более надежную ограду высотой около 5 м, оснащенную датчиками движения и другим оборудованием.