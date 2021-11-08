Совбез ООН планирует обсудить ситуацию в Эфиопии

ООН, 8 ноября. /ТАСС/. Планировавшееся на прошлую пятницу заседание Совета Безопасности ООН по Эфиопии состоится в понедельник, 8 ноября. Об этом ТАСС сообщил источник во всемирной организации.

"Заседание пройдет в понедельник, в 15:00 (23:00 мск)", - сказал собеседник агентства. Часть встречи, как ожидается, будет закрыта для прессы, добавил он.

Провести заседание Совета Безопасности ООН планировалось в прошлую пятницу, но формальная встреча так и не состоялась. Однако фактически члены Совбеза все же обсудили ситуацию в Эфиопии, подготовив общее заявление с призывом к немедленному заключению перемирия.

Повстанцы штата Тыграй в Эфиопии начали 27 октября крупное наступление. В начале текущей недели в районе города Кемисе в 325 км к северу от столицы страны Аддис-Абебы повстанческие отряды Тыграя соединились с силами сепаратистов из "Армии освобождения Оромо", с которыми в августе подписали соглашение о совместных действиях против федерального правительства Эфиопии в целях его свержения. Сейчас повстанцы продвигаются по направлению к Аддис-Абебе. По последним данным телеканала "Аль-Арабия", повстанцы находятся уже в 40 километрах от столицы.