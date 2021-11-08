Президент Польши решил сократить визит в Словакию из-за кризиса на границе

ВАРШАВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда принял решение сократить запланированный двухдневный визит в Словакию из-за миграционного кризиса на границе. Об этом заявил в понедельник на брифинге глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох, выступая по итогам совещания польского лидера с представителями правительства, посвященного ситуации на границе с Белоруссией.

"Президент решил изменить свои планы на ближайшие дни. Сегодня он должен был отправиться в Словакию. Но он решил сократить этот визит из-за ситуации, с которой мы имеем дело", - сказал Солох, подчеркнув, что Дуда намерен обсудить с Зузаной Чапутовой ситуацию на границе.

Президент Польши должен был отправиться с двухдневным визитом в Словакию в понедельник. По словам Солоха, новая программа поездки обсуждается со словацкой стороной.