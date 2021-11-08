Глава МИД Литвы призвал ЕС ввести санкции против аэропортов Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 8 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил с призывом ввести в связи с миграционным кризисом, провоцируемым, по его оценке, Минском, новые санкции против Белоруссии, в том числе внести в санкционный список белорусские аэропорты. Об этом он заявил в телефонном разговоре с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем, сообщила в понедельник пресс-служба литовского МИД.

"Эскалация ситуации на границе Польши является еще одним доказательством того, что белорусский режим переходит к более активным атакам и провокационным действиям, - приводятся в сообщении его слова. - Европа должна незамедлительно реагировать ужесточением санкций, они должны быть объявлены в отношении аэропортов Белоруссии".

Через них, как утверждают в Вильнюсе, проходит трафик нелегальной миграции, осуществляемый авиарейсами из Ирана, Турции, других стран. "Все мировые авиакомпании должны осознать, что их полеты в Белоруссию являются сотрудничеством с преступным режимом", - заявил Ландсбергис.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском, и называют это гибридной атакой на Литву за политическую линию по поддержке белорусской оппозиции. С августа власти Литвы разрешили применять тактику вытеснения нелегалов обратно в Белоруссию, после этого поток нелегальной миграции переориентировался на Латвию и Польшу. В понедельник колонны нелегалов попытались штурмом пересечь польскую границу.