Главы МИД Греции и России обсудили визит греческого премьера в Москву 8 декабря

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас поговорил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Я провел содержательный телефонный разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым. В центре [дискуссии] были двусторонние отношения в преддверии предстоящего визита премьер-министра Греции [Кириакоса Мицотакиса] в Москву 8 декабря", - написал Дендиас в Twitter в понедельник. Он добавил, что обсудил с Лавровым "события в Средиземноморском регионе".

5 ноября о предстоящем визите Мицотакиса в Москву сообщила греческая газета "Прото тема". По ее информации, поездка будет краткой: премьер-министр в тот же день вернется в Грецию.