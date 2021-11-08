{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главы МИД Греции и России обсудили визит греческого премьера в Москву 8 декабря

Никос Дендиас также обсудил с Сергеем Лавровым события в Средиземноморском регионе

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас поговорил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Я провел содержательный телефонный разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым. В центре [дискуссии] были двусторонние отношения в преддверии предстоящего визита премьер-министра Греции [Кириакоса Мицотакиса] в Москву 8 декабря", - написал Дендиас в Twitter в понедельник. Он добавил, что обсудил с Лавровым "события в Средиземноморском регионе".

5 ноября о предстоящем визите Мицотакиса в Москву сообщила греческая газета "Прото тема". По ее информации, поездка будет краткой: премьер-министр в тот же день вернется в Грецию.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГрецияРоссия
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
В Белоруссии заявили, что звуки стрельбы на границе с Польшей раздаются с польской стороны
Читать полностью