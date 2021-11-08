Минобороны Польши показало вид с высоты на палаточный лагерь беженцев у границ республики

ВАРШАВА, 8 ноября. /ТАСС/. Группа мигрантов, которая пыталась нелегально проникнуть в Польшу из Белоруссии, разбила лагерь вблизи границы. Министерство обороны Польши с высоты показало, как выглядит палаточный лагерь беженцев. Видео размещено на официальной странице ведомства в Twitter в понедельник.
Służbom MSWiA i żołnierzom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę sforsowania granicy. Obecnie migranci rozbili obóz w rejonie Kuźnicy. Są cały czas pilnowani przez białoruskie służby. pic.twitter.com/IpP0wdPXhC— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 8, 2021
"Службам МВД и солдатам удалось остановить первую массовую попытку форсировать границу. Сейчас мигранты разбили лагерь в районе Кузницы. За ними постоянно следят белорусские службы", - указало оборонное ведомство.
Grupa migrantów znajduje się obecnie w okolicach Kuźnicy pic.twitter.com/w5VxXp9QqQ— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 8, 2021
Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер ранее сообщил, что в непосредственной близости от границы находятся от 3 тыс. до 4 тыс. мигрантов, стремящихся попасть в республику из Белоруссии.
Kuźnica: próba sforsowania polskiej granicy pic.twitter.com/kqCkLPdsiK— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 8, 2021
С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, и систематически увеличивает количество военнослужащих, задействованных для охраны границы, доведя их число уже до 12 тыс. Кроме того, на границе между странами по инициативе Варшавы появилось заграждение из колючей проволоки, которое планируют трансформировать в более надежную ограду высотой около 5 м, оснащенную датчиками движения и другим оборудованием.
В понедельник в польских СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что на белорусской стороне границы в сторону Польши перемещается насчитывающая несколько тысяч человек группа мигрантов. Польские власти информировали, что усилили охрану границы, где, помимо пограничников, сейчас несут службу военные и полицейские.