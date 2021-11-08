В Тбилиси начался митинг в поддержку Саакашвили

На акцию протеста прибыли не только жители Тбилиси, но и сторонники бывшего главы государства из разных регионов страны. Кроме лидеров "Единого национального движения", на митинге присутствуют и другие политики. Люди держат в руках флаги Грузии, США и транспаранты с надписями "Свободу Мише". У некоторых в руках также розы, которые стали символом "революции" в 2003 году, на волне которой Саакашвили пришел к власти.

Движение автомобилей на площади Свободы и смежных улицах перекрыто. Здание парламента Грузии и Дом правительства, расположенные недалеко от нее, взяты под усиленный контроль. На место событий стянуты водометы полиции.

Главным требованием митингующих должен был стать перевод Саакашвили, объявившего голодовку в тюрьме, в гражданскую клинику, однако за несколько часов до начала демонстрации из-за ухудшения здоровья экс-президента доставили в тюремную больницу в тбилисском районе Глдани.