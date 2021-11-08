В ООН выступили против использования мигрантов в политических целях

ООН, 8 ноября. /ТАСС/. ООН выступает против использования беженцев в политических целях. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя сообщения об обострении ситуации с мигрантами, собравшимися на польско-белорусской границе.

"Мы уже какое-то время видим сообщения о том, что происходит на границе Польши с Белоруссией. Есть ряд фундаментальных принципов - люди никогда не должны быть использованы как инструменты для достижения политических целей, особенно если они находятся в уязвимом положении, ищут ли они убежища или безопасности. Соответствующие принципы изложены в Конвенции о беженцах от 1951 года, и они должны уважаться всеми", - сказал он.

Ранним утром в польских СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что на белорусской стороне границы в сторону Польши перемещается насчитывающая несколько тысяч человек группа мигрантов. Польские власти информировали, что усилили охрану границы, где, помимо пограничников, сейчас несут службу военные и полицейские.

Днем дошло до первых попыток силового пересечения польско-белорусской границы нелегальными мигрантами. Пограничная охрана опубликовала в Twitter видеозапись, на которой видна большая группа мигрантов, которые при помощи длинных бревен и кусачек пытались прорвать ограждение из колючей проволоки. С польской стороны границы им противодействовали представители полиции с щитами в защитных шлемах и жилетах, представители погранохраны и вооруженных сил. На записи видно, что польские силовые структуры применяли газ. Пока все попытки вторжения в Польшу удается предотвращать.

Вечером в понедельник появились сообщения, что на границе раздаются звуки стрельбы. В Минске заявляют, что выстрелы слышны с польской стороны, в то время как в Варшаве заявляли о возможности "слепой стрельбы" со стороны Белоруссии.