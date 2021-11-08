Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

8 ноября на польско-белорусской границе произошел наплыв мигрантов, пытающихся попасть на территорию ЕС. Польские власти сообщили, что усилили охрану границы, однако к вечеру того же дня в ее районе начали раздаваться звуки стрельбы. В Минске заявляют, что выстрелы слышны с польской стороны, в то время как в Варшаве заявляли о возможности "слепой стрельбы" со стороны Белоруссии.
ТАСС собрал основное о ситуации и ее развитии.
Кто пришел к границе
- Изначально белорусская сторона сообщала приблизительно о тысяче беженцев, однако позднее уточнила, что на границе может быть до 2 тыс. мигрантов.
- В Варшаве число мигрантов на границе оценили в 3-4 тыс. При этом, по данным кабмина Польши, общее число готовых к переезду в ЕС нелегалов на территории Белоруссии достигает 10 тыс. и в страну прибывают все новые самолеты с мигрантами из арабских стран.
- Большинство среди мигрантов составляют молодые мужчины, и они настроены на штурм границы, заявили польские власти.
- Большая часть беженцев в группе из около 1,5 тыс. человек намеревается попасть в Германию, передает БелТА. В основном это курды, указало агентство.
Что предприняли стороны
- В Варшаве и Вильнюсе заявили, что знали о перемещении мигрантов к границе и готовились к возможным проблемам.
- Польша увеличила число пограничников и полицейских на границе с Белоруссией, численность военнослужащих там доведена до 12 тыс. человек. В полную готовность приведены Войска территориальной обороны (ополчение). На границу также отправлены подразделения по противодействию терроризму.
- В Варшаве состоялось экстренное заседание кризисного штаба с участием премьер-министра Матеуша Моравецкого. Президент Польши Анджей Дуда также провел совещание с представителями правительства.
- Литва передислоцирует свои силы к границе с Польшей, а также начала стягивать воинские формирования к границе с Белоруссией. Их численность не уточняется. При этом Вильнюс готов оказать Варшаве "всю необходимую поддержку" и намеревается ввести в приграничных районах чрезвычайное положение.
- Госпогранкомитет Белоруссии несет службу в усиленном режиме и пока не обладает информацией, смогли ли мигранты покинуть белорусскую территорию. При этом в ведомстве не исключили провокаций с польской стороны.
- Польша опасается эскалации напряженности из-за "слепой стрельбы", которая якобы может раздаваться с белорусской стороны.
Что произошло на границе
- Польские пограничники пресекли попытки групп мигрантов разрушить заграждения и силой перейти через границу.
- В кабмине Польши отметили, что часть нелегалов уже ранее пыталась пройти на польскую территорию, но была остановлена.
- На опубликованных погранохраной Польши кадрах большая группа мигрантов пытается с помощью длинных бревен сломать заграждение из колючей проволоки. В Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что это произошло в ответ на применение польскими силовиками спецсредств. На записи погранохраны Польши действительно видно, что силовые структуры использовали газ.
- В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили о звуках выстрелов на границе с Польшей. Там подчеркнули, что они раздаются с польской стороны.
- Вечером мигранты разбили на польско-белорусской границе лагерь.
Как реагируют в России и за рубежом
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле учитывают обеспокоенность тем, что мигранты могут проникнуть на территорию РФ и "меры принимаются".
- Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию на границе государств сообщества с Белоруссией 15 ноября.
- МИД ФРГ сообщил, что Берлин выступает за коллективный ответ всего Евросоюза на обострение. С такой же позицией выступил и МИД Латвии.
- МИД Литвы предложил ввести санкции против аэропортов Белоруссии, чтобы мировые авиакомпании смогли "осознать, что их полеты в Белоруссию являются сотрудничеством с преступным режимом".