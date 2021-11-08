На Украине заблокировали сайт, который распространял данные 200 млн жителей СНГ

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Киберполиция Украины заблокировала работу крупного веб-ресурса, посредством которого незаконно распространялись персональные данные граждан Украины и стран СНГ - Молдавии, Белоруссии, Казахстана и других. Об этом в понедельник сообщило МВД Украины.

"Сотрудники Департамента киберполиции [Национальной полиции Украины] совместно с работниками дознания Дарницкого управления полиции Киева и в сотрудничестве с представителями уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека и международными партнерами из США, Молдавии и Германии пресекли факты нарушения защиты персональных данных с использованием автоматизированных систем и сети Интернет. <...> В результате совместных действий локализована и прекращена деятельность одного из крупнейших веб-ресурсов, где незаконно распространялись персональные данные около 200 млн человек, в том числе граждан Украины, Молдавии, Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сайте, о котором идет речь, содержались номера телефонов, фамилии, имена и отчества граждан, их места регистрации, а в отдельных случаях и информация о предоставленных административных услугах, связанных с использованием транспортных средств. В МВД проинформировали, что полиция открыла уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни.