Глава ЕК призвала как можно скорее утвердить расширенный режим санкций против Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Евросоюз запросит помощь агентств ООН в репатриации мигрантов, прибывающих через границу с Белоруссией. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Еврокомиссия обсудит с ООН и ее специализированными агентствами, как не допустить гуманитарного кризиса и гарантировать, чтобы мигранты были в полной безопасности репатриированы в страны, откуда они прибыли, при поддержке местных властей", - говорится в заявлении фон дер Ляйен.

Она призвала страны ЕС как можно скорее утвердить расширенный режим санкций против Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами. ЕС изучает возможность введения санкций против авиакомпаний, связанных с перевозкой мигрантов в Белоруссию.