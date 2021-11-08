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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Глава ЕК призвала как можно скорее утвердить расширенный режим санкций против Белоруссии

Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз запросит помощь ООН в репатриации мигрантов

БРЮССЕЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Евросоюз запросит помощь агентств ООН в репатриации мигрантов, прибывающих через границу с Белоруссией. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Еврокомиссия обсудит с ООН и ее специализированными агентствами, как не допустить гуманитарного кризиса и гарантировать, чтобы мигранты были в полной безопасности репатриированы в страны, откуда они прибыли, при поддержке местных властей", - говорится в заявлении фон дер Ляйен.

Она призвала страны ЕС как можно скорее утвердить расширенный режим санкций против Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами. ЕС изучает возможность введения санкций против авиакомпаний, связанных с перевозкой мигрантов в Белоруссию.

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БелоруссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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